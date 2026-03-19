Нічна атака на Одесу: зруйновані будинки, пожежі та евакуація мешканців

Унаслідок нічної атаки на Одещину зафіксовано значні руйнування житлових будинків та масштабні пожежі. Рятувальники працювали одразу на кількох локаціях, ліквідовуючи наслідки ударів і допомагаючи мешканцям.

Найбільших пошкоджень зазнала багатоповерхівка — у 25-поверховому будинку частково зруйновано квартири на 18-му та 19-му поверхах. Після цього там спалахнула пожежа.

Окрім цього, вогонь охопив двоповерховий житловий будинок, де також зафіксовано значні руйнування.

Ще один серйозний інцидент стався у триповерховому будинку: там було знищено другий поверх, що призвело до займання квартир і легкового автомобіля, припаркованого поруч. У результаті пошкоджено понад десять автівок.

Під час рятувальних робіт із цього будинку вдалося вивести трьох людей. Також психологи ДСНС надали допомогу 19 мешканцям, серед яких троє дітей.

Ще одна пожежа виникла у квартирі на 14-му поверсі 22-поверхового будинку. Із цієї будівлі евакуювали 70 осіб, аби уникнути можливих жертв.

Крім житлового сектору, пошкоджень зазнали транспортні засоби на території одного з комунальних підприємств.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали троє людей.

До ліквідації наслідків залучили значні сили: 28 одиниць техніки та 121 рятувальника. Роботи тривали в складних умовах, однак усі пожежі вдалося взяти під контроль.

Наразі відповідні служби продовжують ліквідацію наслідків та оцінюють масштаби руйнувань.