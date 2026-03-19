Киянин намагався заволодіти квартирою в Одесі через підроблені документи

В Одесі правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему із нерухомістю: 31-річного жителя Києва підозрюють у спробі незаконно заволодіти квартирою в одному з прибережних районів міста.

За даними слідства, чоловік разом із спільником вирішив отримати у власність житло вартістю близько 2,3 мільйона гривень. Для цього він підробив документи, зокрема довідку про смерть законного власника та заповіт, у якому нібито був зазначений спадкоємцем.

Використовуючи фальшиві папери, зловмисник ввів в оману державні органи та отримав офіційне свідоцтво про смерть власника квартири. Після цього він намагався зняти арешт із нерухомості через приватного виконавця, заявляючи про свої «права» на майно.

Окрім цього, фігурант спробував отримати гроші з бюджету. Підробивши додаткові документи, зокрема довідку про кремацію, він звернувся за компенсацією витрат на поховання, якого насправді не було.

Реалізувати задум до кінця чоловіку завадили правоохоронці. Його затримали та вилучили документи й печатки, які могли використовуватися у схемі.

Наразі йому повідомлено про підозру одразу за кількома статтями, зокрема за шахрайство у великих розмірах та підроблення документів. Слідство триває, встановлюються всі обставини та можливі спільники.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.