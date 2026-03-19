Біля узбережжя Одеси з’явилися маслянисті плями: у воді зафіксували перевищення норм

Біля узбережжя Одеси зафіксували забруднення Чорного моря — до пляжів почало виносити маслянисті плями з характерним запахом.

Проблему виявили під час обстеження прибережної зони 12 березня в районах пляжів «Відрада» та «Ланжерон». Фахівці зафіксували жовті та сіруваті плями на воді, які за зовнішніми ознаками нагадують соняшникову олію.

Лабораторні дослідження підтвердили перевищення допустимих норм: вміст жирів і масел у воді сягнув майже 50 мг на кубічний дециметр, що свідчить про суттєве забруднення.

За попередніми оцінками екологів, причиною може бути інцидент, який стався ще у грудні 2025 року. Тоді внаслідок ударів по портовій інфраструктурі значні обсяги олії потрапили у водойми, зокрема в Аджалицький лиман. З часом ці речовини могли поширитися у відкриту акваторію Чорного моря та дістатися узбережжя.

Наразі відповідні служби вже поінформовані та працюють над ліквідацією наслідків. У прибережній зоні продовжують моніторинг стану води, щоб оцінити масштаби забруднення та запобігти подальшому поширенню.