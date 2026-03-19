15 кілометрів уздовж моря: в Одесі стартує оновлення набережної

В Одесі планують масштабне оновлення узбережжя — міський виконком затвердив проєкт першої черги благоустрою набережної від Ланжерону до Золотого берега.

Йдеться про ділянку протяжністю близько 15 кілометрів із загальною площею майже 46 тисяч квадратних метрів. Наразі ця територія активно використовується для прогулянок уздовж моря, однак потребує комплексного впорядкування.

Ідея створення єдиного стилю набережної виникла ще наприкінці минулого року під час зустрічі представників міської влади з орендарями пляжів. За основу взяли вже реалізований приклад благоустрою на 16-й станції Великого Фонтану.

Новий проєкт передбачає уніфікацію всіх елементів інфраструктури: від покриття доріжок і вуличних меблів до освітлення, підпірних конструкцій та рішень для маломобільних груп населення. Особливу увагу приділили безбар’єрності — до вже існуючих 12 пандусів додадуть ще шість, а також модернізують наявні підйомники.

Реалізацію проєкту фінансуватимуть представники бізнесу. Водночас місто забезпечить встановлення восьми мобільних укриттів уздовж узбережжя. Наразі тривають тендерні процедури. Окрім цього, в літній сезон продовжать працювати 12 стаціонарних укриттів.

За словами представників міської влади, підприємці вже готові розпочати роботи, а старт оздоровчого сезону 2026 року планують на червень.

Це лише перший етап масштабного проєкту. У подальшому в Одесі планують реалізувати ще кілька черг благоустрою, щоб узбережжя стало більш сучасним, комфортним і безпечним як для мешканців, так і для туристів.