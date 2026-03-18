В Одесі 18 березня частково вимикатимуть світло: які райони зачепить

В Одесі готуються до тимчасових відключень електроенергії через проведення невідкладних ремонтних робіт.

18 березня з 08:00 до 17:00 фахівці компанії «ДТЕК Одеські електромережі» виконуватимуть термінове відновлення обладнання. У зв’язку з цим частина міста залишиться без електропостачання.

Зокрема, відключення торкнуться окремих ділянок Хаджибейського та Київського районів. Крім того, протягом дня у частині Київського та Приморського районів можливі короткочасні знеструмлення, які можуть тривати до однієї години.

Водночас об’єкти критичної інфраструктури продовжать працювати без перебоїв і залишатимуться зі світлом.

Енергетики наголошують, що у разі оголошення повітряної тривоги ремонтні роботи можуть тимчасово призупинятися, через що загальний час їх виконання може збільшитися.

Після завершення робіт електропостачання відновлюватимуть поступово. Це необхідно для того, щоб уникнути перевантаження мережі та запобігти виникненню нових аварійних ситуацій, тож повернення світла в оселі може зайняти додатковий час.