Повітряна тривога і вибухи: як минула ніч на Одещині

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації. За його словами, частина обладнання на об’єкті зазнала руйнувань, а після влучання виникла пожежа.

До ліквідації наслідків оперативно залучили підрозділи ДСНС. Рятувальники швидко локалізували та загасили вогонь, однак їхню роботу ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, які лунали протягом ночі.

Попри атаку та пошкодження, обійшлося без жертв і постраждалих. Це дозволило уникнути ще серйозніших наслідків для регіону.

Наразі на місці тривають відновлювальні роботи. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань та працюють над якнайшвидшим відновленням пошкодженого обладнання.

Водночас в Одесі ніч також минула під сигналами тривоги, однак надзвичайних подій у самому місті не зафіксовано.