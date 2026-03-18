Новини Одеської області Одеські новини Події ТОП Новини 

Повітряна тривога і вибухи: як минула ніч на Одещині

Анастасія ,
"Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Роботу пожежників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. На щастя, загиблих і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні. Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в Одесі ніч минула під повітряною тривогою, проте надзвичайних подій не зафіксовано.
У ніч на 18 березня Одеська область знову зазнала ворожої атаки з повітря. Російські війська застосували ударні безпілотники, внаслідок чого було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації. За його словами, частина обладнання на об’єкті зазнала руйнувань, а після влучання виникла пожежа.

До ліквідації наслідків оперативно залучили підрозділи ДСНС. Рятувальники швидко локалізували та загасили вогонь, однак їхню роботу ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, які лунали протягом ночі.

Попри атаку та пошкодження, обійшлося без жертв і постраждалих. Це дозволило уникнути ще серйозніших наслідків для регіону.

Наразі на місці тривають відновлювальні роботи. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань та працюють над якнайшвидшим відновленням пошкодженого обладнання.

Водночас в Одесі ніч також минула під сигналами тривоги, однак надзвичайних подій у самому місті не зафіксовано.

Наслідки атаки на Одещину 18 березня 2026

Наслідки атаки на Одещину 18 березня 2026

Добавить комментарий

Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

