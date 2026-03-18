Одеський аналітик заявив про посилення інформаційної складової війни та її вплив на бізнес і суспільство

Одеський волонтер та аналітик системного кримінального аналізу Сергій Кривенко оприлюднив заяву, у якій звернув увагу на зміну характеру війни та зростання інформаційного впливу на українське суспільство, бізнес і державні інституції.

За його словами, сучасна війна дедалі більше виходить за межі бойових дій і охоплює фінансову, інформаційну та соціальну сфери. Він нагадав, що раніше подібні тенденції прогнозував колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, наголошуючи на тривалості та технологічності війни.

Кривенко зазначив, що останнім часом значно почастішали інформаційні вкиди щодо українських підприємців, організацій та окремих осіб. Серед поширених звинувачень — нібито наявність російських паспортів, а також повідомлення про зв’язки, фінансові порушення чи активи за кордоном. Водночас, за його оцінкою, такі публікації часто поєднують часткові факти з неперевіреними припущеннями та емоційною подачею.

Аналітик наголошує, що подібна інформація швидко поширюється у соціальних мережах без належної перевірки, що може мати реальні економічні наслідки. Зокрема, йдеться про перевірки з боку іноземних банків, можливе блокування рахунків, призупинення співпраці з партнерами та фінансові втрати бізнесу.

Окремо Кривенко підкреслив, що інформаційний вплив здійснюється одночасно на кілька сфер — бізнес, волонтерський сектор, органи місцевого самоврядування, військових, медіа та широку аудиторію громадян. На його думку, метою таких дій є підрив довіри та дестабілізація внутрішньої ситуації в країні.

Він також звернув увагу на роль самих користувачів соціальних мереж, які, поширюючи неперевірену інформацію, можуть несвідомо сприяти цим процесам.