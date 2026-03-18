Інформаційні атаки, зазначає Кривенко, одеський аналітик, вже набирають обертів

Одеський волонтер та аналітик системного кримінального аналізу Сергій Кривенко оприлюднив заяву, у якій звернув увагу на зміну характеру війни та посилення інформаційного впливу на українське суспільство, бізнес і державні інституції.

За його словами, сучасна війна дедалі більше виходить за межі бойових дій і охоплює фінансову, інформаційну та соціальну сфери. Він нагадав, що раніше подібні тенденції прогнозував колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, наголошуючи на тривалості та технологічності війни.

Кривенко зазначає, що останнім часом значно почастішали інформаційні вкиди щодо українських підприємців, організацій та окремих осіб. Зокрема, серед поширених звинувачень — нібито наявність російських паспортів, а також повідомлення про зв’язки, фінансові порушення чи активи за кордоном. При цьому, як підкреслює він, такі публікації часто поєднують часткові факти з неперевіреними припущеннями та емоційною подачею.

За його оцінкою, подібна інформація швидко поширюється у соцмережах без належної перевірки, що може мати реальні економічні наслідки. Серед них — перевірки з боку іноземних банків, блокування рахунків, призупинення співпраці з партнерами та фінансові втрати бізнесу.

Кривенко також наголошує, що інформаційний вплив здійснюється одночасно на кілька сфер: бізнес, волонтерський сектор, органи місцевого самоврядування, військових, медіа та широку аудиторію громадян. На його думку, метою таких дій є підрив довіри та дестабілізація внутрішньої ситуації в країні.

Окремо він звернув увагу на роль самих користувачів соціальних мереж, які, поширюючи неперевірену інформацію, можуть несвідомо сприяти цим процесам.