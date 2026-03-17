Понад 1,6 млн грн втрат: на Одещині викрили порушення під час закупівель

На Одещині правоохоронці викрили посадовицю, яку підозрюють у завданні значних збитків бюджету під час закупівлі паливних матеріалів для освітніх закладів.

Йдеться про бухгалтерку одного з відділів освіти міської ради у Білгород-Дністровському районі. За даними слідства, жінка відповідала за організацію та проведення закупівель і уклала договір із приватною підприємицею на постачання пелетів.

Як встановили правоохоронці, під час підготовки угоди посадовиця не провела необхідного аналізу ринку та не перевірила актуальні ціни. Очікувану вартість товару вона визначила самостійно, що призвело до суттєвого завищення вартості.

У результаті в листопаді 2022 року для потреб навчальних закладів закупили 154 тонни пелетів за ціною, значно вищою за ринкову. Через це бюджет зазнав збитків на суму понад 1,6 мільйона гривень.

Правоохоронці задокументували порушення та повідомили жінці про підозру у службовій недбалості. Наразі дії фігурантки кваліфікують за відповідною статтею Кримінального кодексу України.

Слідство у справі триває. Його здійснюють під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.

У разі доведення вини підозрюваній загрожує до п’яти років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади чи займатися окремими видами діяльності.