Нічна робота ДСНС: як Одещина пережила чергову атаку

У ніч проти чергової ворожої атаки Одеська область знову опинилася під ударом. Після обстрілів підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій були терміново залучені до ліквідації наслідків на різних об’єктах.

Рятувальники працювали одразу на кількох локаціях, куди надійшли повідомлення про пошкодження та загоряння. Основні удари прийшлися по об’єктах енергетичної, портової та промислової інфраструктури, що має важливе значення для регіону.

Унаслідок атаки виникли пожежі різного масштабу. Над їх ліквідацією працювали як підрозділи ДСНС, так і місцеві пожежні команди, які оперативно долучилися до гасіння. Завдяки злагодженим діям усіх служб вдалося швидко локалізувати осередки займання та не допустити подальшого поширення вогню.

До ліквідації наслідків залучили 6 одиниць спеціальної техніки та 21 рятувальника. Фахівці працювали в складних умовах, одночасно реагуючи на кілька викликів.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Станом на ранок усі пожежі повністю ліквідовані. Відповідні служби продовжують оцінювати масштаби руйнувань та працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.