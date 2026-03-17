Майже 2,4 мільйона збитків: на Одещині затримали браконьєрів з великим уловом

На Одещині правоохоронці викрили двох чоловіків, яких підозрюють у незаконному вилові риби на озері Ялпуг. За попередніми оцінками, їхні дії завдали державі збитків на мільйони гривень.

Інцидент стався 16 березня під час спільного патрулювання водойм у Саф’янівській громаді поблизу села Озерне. Співробітники водної поліції разом із прикордонниками та рибоохоронним патрулем виявили двох місцевих жителів віком 30 та 49 років, які займалися виловом риби без необхідних дозволів.

Чоловіки використовували заборонені ліскові сітки. Під час перевірки у них вилучили гумовий човен, шість сіток загальною довжиною близько 300 метрів, а також майже півтори тисячі рибин різних видів, серед яких карась, окунь, сазан, товстолобик та плоскирка.

Усе вилучене майно правоохоронці передали на зберігання до спеціалізованого підприємства на час розслідування.

За попередніми підрахунками екологів, сума завданих збитків рибному господарству України становить майже 2,4 мільйона гривень.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного зайняття рибним промислом, що спричинило істотну шкоду. Наразі призначено інженерно-екологічну експертизу, яка має уточнити остаточний розмір збитків.

Після отримання результатів експертизи буде вирішено питання щодо оголошення підозри фігурантам. Розслідування триває.