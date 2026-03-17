Коригував удари по Одесі: затримано матроса, що працював на ворога

В Одеській області правоохоронці викрили військовослужбовця, якого підозрюють у співпраці з ворогом та передачі критично важливої інформації про оборону регіону.

Йдеться про матроса морської охорони, який, за даними слідства, працював на спецслужби рф і передавав координати українських військових об’єктів. Зокрема, він збирав інформацію про розташування мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітних систем, що забезпечують протиповітряну оборону Одеси.

Отримані дані ворог планував використати для підготовки нових ударів, намагаючись обійти українську ППО. Основною ціллю були також місця дислокації українських військових, які виконують завдання на південному напрямку.

За інформацією слідства, підозрюваний діяв приховано — пересувався містом на таксі та фотографував об’єкти, які цікавили ворога. Його затримали під час виконання одного із таких завдань — у момент фіксації фасаду потенційної цілі для майбутнього удару.

Як встановили правоохоронці, чоловіка завербували через один із месенджерів, де він шукав можливість швидкого заробітку.

Під час обшуку у нього вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом. Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.