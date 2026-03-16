Смертельна трагедія у Київському районі Одеси: сміттєвоз наїхав на пішохода

У Київському районі Одеси сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі сміттєвоза та пішохода. Правоохоронці працюють на місці події та встановлюють усі обставини трагедії.

Аварія сталася вранці 16 березня приблизно о п’ятій годині на вулиці Варненській. За попередніми даними слідства, водій сміттєвоза під час руху заднім ходом у міжквартальному проїзді не помітив пішохода та здійснив на нього наїзд.

Отримані травми виявилися смертельними — чоловік помер ще до прибуття медиків. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого.

За словами начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Одеської області Дмитра Слюти, водія вантажівки перевірили на стан сп’яніння — він був тверезим.

Слідчі продовжують працювати на місці аварії, документують обставини події та вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.