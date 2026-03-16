Одеса долучилася до вшанування пам’яті загиблих у Маріупольському драмтеатрі

В Одесі 16 березня відбулася акція пам’яті жертв бомбардування Маріупольського драмтеатру. Люди зібралися біля Одеського національного академічного театру опери та балету, щоб згадати події березня 2022 року та вшанувати загиблих мирних жителів.

Учасники принесли лампадки та виклали на площі великий напис «Діти» — як нагадування про такий самий напис біля драмтеатру в Маріуполі, який мав попередити авіацію про присутність цивільних. Попри це, 16 березня 2022 року російська авіація скинула на будівлю авіабомбу. Центральна частина театру була зруйнована, а люди опинилися під завалами.

Акцію організував центр підтримки переселенців «Я Маріуполь — Одеса». За словами керівниці центру Олени Астроверхової, подібні заходи цього дня проходять у різних містах України та за кордоном.

Учасники заходу запалили свічки та хвилиною мовчання вшанували пам’ять людей, які загинули під час бомбардування.

