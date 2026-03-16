Незвична знахідка на Одещині: у «Тузлівських лиманах» море викинуло рюкзак із російським паспортом

На узбережжі Чорного моря в межах національного природного парку «Тузлівські лимани» виявили незвичну знахідку — рюкзак, який, ймовірно, тривалий час дрейфував у морі.

Про це повідомив еколог Іван Русєв. За його словами, під час чергового моніторингу узбережжя працівники парку помітили на піску чорний рюкзак, який був чимось наповнений.

Знахідку виявили ще кілька днів тому, однак через правила безпеки під час війни працівникам парку заборонено одразу піднімати або відкривати будь-які предмети, які море виносить на берег. Тож рюкзак деякий час залишався недоторканим.

Пізніше екологи разом із колегами знову обстежили піщаний пересип і після отримання дозволу від керівництва вирішили відкрити знайдений предмет.

Всередині рюкзака виявили ноутбук, різні особисті речі та документи. Серед них був і російський паспорт, що свідчить про громадянство власника знахідки.

Наразі невідомо, звідки саме рюкзак потрапив до узбережжя національного парку і скільки часу він міг перебувати у морі. Ці обставини залишаються загадкою.