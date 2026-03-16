Майже 4 мільйони збитків: в Одесі судитимуть організатора підпалів машин

В Одесі перед судом постане чоловік, якого підозрюють у серії підпалів дорогих автомобілів. За даними слідства, його дії завдали власникам транспорту збитків на мільйони гривень.

Правоохоронці викрили 33-річного жителя міста ще у грудні минулого року. До операції були залучені співробітники карного розшуку, підрозділу кримінального аналізу та слідчі одного з відділів поліції Одеського району.

Слідство встановило, що чоловік шукав роботу через популярний месенджер, де й отримав пропозицію швидкого заробітку від невідомої особи. Йому запропонували підпалювати автомобілі військових або дорогі автівки цивільних за грошову винагороду.

За інструкцією так званого «куратора» одесит спершу фотографував на вулицях міста потенційні цілі та надсилав знімки на погодження. Після цього вночі він приходив до обраних машин, обливав їх легкозаймистою рідиною, підпалював, фіксував результат на відео і тікав.

Протягом кількох ночей у Київському районі Одеси зловмисник спалив чотири автомобілі Tesla, якими користувалися місцеві жителі. Під час одного з підпалів полум’я перекинулося і на припарковану поруч Toyota, що належала іншій одеситці.

За висновками експертів, загальна сума завданих збитків становить майже чотири мільйони гривень.

Після останнього підпалу правоохоронці затримали підозрюваного. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування завершено. Чоловіку інкримінують умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою. Обвинувальний акт вже передано до суду. Якщо провину доведуть, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.