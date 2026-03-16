Безкоштовне відновлення для ветеранів: в Одесі працюють програми реабілітації

В Одесі ветерани та військовослужбовці можуть безоплатно проходити амбулаторну реабілітацію після поранень та складних травм. Таку допомогу надають у медичних закладах міста в межах державної програми медичних гарантій.

Під час виконання бойових завдань українські Захисники та Захисниці нерідко отримують поранення, які потребують тривалого відновлення. Навіть після виписки зі стаціонару багатьом пацієнтам необхідна подальша реабілітація, щоб повернутися до повноцінного життя.

Медичні заклади Одеси уклали відповідні договори з Національною службою здоров’я України, що дозволяє надавати реабілітаційні послуги амбулаторно та безкоштовно.

Електронне направлення на таке лікування може видати лікар медичного закладу, де пацієнт проходив стаціонарне лікування. Також його можуть оформити профільні спеціалісти або сімейний лікар, з яким підписана декларація.

Перед початком лікування ветерани проходять реабілітаційне обстеження, після чого фахівці складають індивідуальний план відновлення. До програми можуть входити нейрореабілітація, ортопедична, кардіореспіраторна терапія, а також інші види відновлення залежно від стану здоров’я. Окрему увагу приділяють психологічній підтримці.

Реабілітаційний процес забезпечує мультидисциплінарна команда спеціалістів. До неї входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, фахівці з мовлення, психотерапевти та інші спеціалісти.

Безоплатна реабілітація доступна не лише після бойових поранень. Її також можуть отримати пацієнти після хірургічних операцій, інсульту, інфаркту чи лікування онкологічних захворювань.

Для ветеранів із множинними ампутаціями кількість можливих курсів реабілітації збільшили до 26 циклів на рік, що значно розширює можливості для повноцінного відновлення. В інших випадках передбачено від двох до восьми курсів залежно від складності стану. Один цикл триває щонайменше 14 днів.

Отримати амбулаторну реабілітацію ветерани можуть у таких медичних закладах Одеси:

Міська клінічна лікарня №1 (вул. М’ясоєдовська, 32; консультативно-діагностичне відділення — вул. Болгарська, 38)

Міська лікарня №8 (Фонтанська дорога, 110)

Міська клінічна лікарня №10 (вул. Олексія Вадатурського, 61а), де також працює комплексний Центр ментального здоров’я

Міська клінічна лікарня №11 (вул. Віталія Нестеренка, 5г)

Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 (вул. Левітана, 62)

Консультативно-діагностичний центр №29, відділення амбулаторної реабілітації (вул. Кримська, 66)

Ветеранам радять звертатися до лікаря для отримання електронного направлення, після чого можна обрати медичний заклад для проходження безоплатного курсу відновлення.