В Одесі запланували масштабні роботи на газопроводах: кого торкнуться відключення

В Одесі частина мешканців тимчасово залишиться без газопостачання через проведення планових робіт на газопроводах. Обмеження торкнуться кількох районів міста та діятимуть у різні дні.

За інформацією міського управління експлуатації газового господарства, 17 березня з 9:00 фахівці виконуватимуть роботи на газопроводі низького тиску за адресою СК «Примор’є», вулиця Велика Садова. У зв’язку з цим тимчасово припинять подачу газу споживачам на таких вулицях:

вул. 4-та Садова

вул. 6-та Садова

вул. Велика Садова

Того ж дня з 9:00 роботи проводитимуть і на газопроводі низького тиску на Французькому бульварі. Через це без газопостачання залишаться абоненти за адресами:

Французький бульвар

провулок Дур’янівський (провулок Кренкеля)

Окрім цього, 18 березня з 9:00 до 18:00 заплановані роботи на газопроводі середнього тиску на вулиці Богдана Хмельницького. На час проведення робіт подачу газу призупинять для мешканців таких вулиць та провулків:

вул. Прохоровська

вул. Запорізька

вул. Болгарська

вул. Степова

вул. Болтенка

пров. Високий

вул. Водопровідна

вул. Мечникова

вул. Середньофонтанська

пров. 3-й Водопровідний

вул. Басейна

пров. 6-й Басейний

вул. Афанасьєва

Олексіївська площа

вул. М’ясоєдовська

вул. Богдана Хмельницького

пров. Вокзальний

Фахівці газової служби зазначають, що відключення є тимчасовим і необхідним для безпечного проведення технічних робіт на мережах. Після завершення ремонту газопостачання відновлять, про що мешканців повідомлять додатково.

Міське управління експлуатації газового господарства просить одеситів із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.