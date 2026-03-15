Малят знайшли біля загиблої матері: на Одещині лісових котів повернули у дику природу

На території національного природного парку Тузлівські лимани на Одещині у дику природу випустили п’ятьох лісових котів, які тривалий час перебували на реабілітації. Про це повідомили представники парку.

Історія порятунку тварин розпочалася приблизно сім місяців тому. Тоді маленьких кошенят знайшли поруч із загиблою матір’ю — вони були зовсім беззахисними і не змогли б вижити самостійно. Малят передали фахівцям Станція юних натуралістів Ізмаїла, де спеціалісти взялися за їхнє виходжування.

Під час реабілітації головним завданням було не лише виростити тварин здоровими, а й зберегти їхні природні інстинкти. Фахівці намагалися мінімізувати контакт із людьми, щоб коти не втратили дикість і змогли повернутися до природного середовища.

Для випуску обрали віддалену частину парку з хорошими умовами для життя хижаків. Тут достатньо природної здобичі — зокрема гризунів — а також є багато укриттів, де тварини можуть сховатися і почуватися у безпеці.

За словами еколога Іван Русєв, повернення цих тварин у дику природу має велике значення для збереження популяції рідкісного виду в регіоні.

Попереду у лісових котів період адаптації до самостійного життя, однак найважливіший крок — повернення у природне середовище — вже зроблено.