Смертельна аварія в Одеському районі: водій покинув місце ДТП, але уникнути відповідальності не вдалося

У місті Біляївка на Одещині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі трьох транспортних засобів. Після аварії один із водіїв покинув місце події, однак правоохоронці швидко встановили його місцеперебування.

Трагедія сталася 13 березня близько 17:00 на одній із вулиць міста. За попередньою інформацією слідства, 46-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Mitsubishi, врізався у легковик Geely, яким керував 62-річний чоловік. Обидва автомобілі рухалися в одному напрямку.

Після удару Geely відкинуло на зустрічну смугу, де сталося ще одне зіткнення — цього разу з вантажівкою КрАЗ під керуванням 44-річного водія, який рухався назустріч.

Унаслідок аварії водій Geely отримав смертельні травми та загинув. Інші учасники ДТП не постраждали.

Водій Mitsubishi після зіткнення залишив місце пригоди. Проте менш ніж за годину співробітники Одеського районного управління поліції №2 розшукали чоловіка. Під час перевірки з’ясувалося, що він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння — рівень алкоголю в організмі становив 2,24 проміле, що більш ніж у 11 разів перевищує допустиму норму.

Водія вантажівки КрАЗ також перевірили — він був тверезим.

За словами начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Одещини Дмитра Слюти, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил дорожнього руху водієм у стані сп’яніння, що призвело до загибелі людини.

Підозрюваного затримали в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. У рамках розслідування призначать низку експертиз, які мають допомогти встановити всі обставини трагедії.

Правоохоронці вкотре закликають водіїв бути відповідальними на дорозі, не сідати за кермо у стані сп’яніння та суворо дотримуватися правил дорожнього руху, щоб уникнути непоправних наслідків.