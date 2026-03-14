Небезпечна пожежа в Ізмаїлі: двох людей врятували з квартири у п’ятиповерхівці

У місті Ізмаїл на Одещині сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Вогонь спалахнув у квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхівки на вулиці Шевченка.

За попередньою інформацією, загоряння виникло всередині помешкання, де зайнялося домашнє майно. На місце події оперативно прибули рятувальники, які розпочали ліквідацію пожежі.

Під час гасіння вогню співробітники ДСНС змогли врятувати з квартири двох людей. Один із них — чоловік 1989 року народження — постраждав унаслідок отруєння продуктами горіння. Його доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Наразі фахівці встановлюють причини виникнення пожежі та розмір завданих збитків.

До ліквідації загоряння залучили три одиниці пожежно-рятувальної техніки та шістьох вогнеборців.