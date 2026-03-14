День добровольця в Одесі: концерт на вокзалі та пам’ятний автопробіг

У День українського добровольця на залізничному вокзалі «Одеса-Головна» для містян та пасажирів організували музичний виступ військового оркестру.

14 березня у головному холі вокзалу виступив оркестр Командування «Південь». Музиканти підготували спеціальну програму, до якої увійшли як українські, так і відомі світові композиції у сучасному аранжуванні.

Неочікуваний концерт просто посеред вокзалу зібрав чимало глядачів. Пасажири, які очікували на свої потяги, та жителі Одеси зупинялися, щоб послухати виступ військових музикантів та підтримати їх оплесками.

Захід став частиною відзначення Дня українського добровольця. Окрім концерту, цього дня в місті також відбувся пам’ятний автопробіг, присвячений людям, які добровільно стали на захист України.