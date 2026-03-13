Затримання в лікарні Одеси: офтальмолог попався на хабарі

В Одесі правоохоронці затримали 51-річного лікаря-офтальмолога однієї з місцевих поліклінік, якого підозрюють у вимаганні грошей у пацієнта.

За даними слідства, чоловік із захворюванням очей звернувся до медика для оформлення необхідних довідок і направлень для розгляду лікарсько-консультативною комісією. Натомість лікар вимагав 7500 доларів за підготовку документів та обіцяв вплинути на рішення комісії щодо встановлення інвалідності по зору.

Поліцейські затримали медика під час отримання грошей у власному автомобілі на території медзакладу. Під час обшуків у машині та робочому кабінеті вилучили готівку, мобільний телефон і медичні документи.

Слідчі повідомили лікарю про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 432 тисячі гривень. Слідство триває.