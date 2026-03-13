В Одесі продовжують оновлювати одну з найстаріших лікарень міста

Одеська міська клінічна лікарня №1, більш відома як Єврейська лікарня, продовжує модернізацію медичної інфраструктури. Після нещодавнього відкриття сучасного реабілітаційного відділення в медзакладі розпочалися ремонтні роботи у відділенні терапії.

Оновлення проводиться в межах Меморандуму про співпрацю з Міжнародною організацією з міграції у рамках проєкту «Підтримка зусиль з відновлення постраждалих від війни територій України».

Метою проєкту є покращення умов перебування пацієнтів, зокрема внутрішньо переміщених осіб, які отримують медичну допомогу в лікарні. Заплановано комплекс робіт з модернізації приміщень та інженерних систем.

Зокрема, передбачено:

ремонт фасаду будівлі в зоні головного входу;

оновлення підлог, стін і стель у палатах, кабінетах, коридорах та приміщеннях вхідної групи першого поверху;

заміну та ремонт систем опалення, водопостачання, водовідведення й електропостачання;

встановлення нових дверей;

облаштування аварійного освітлення;

нанесення захисної плівки на вікна;

створення інклюзивних санітарних зон.

Після завершення ремонтних робіт на площі близько 700 квадратних метрів буде створено сучасний та комфортний медичний простір. У відділенні облаштують нові маломісні палати та покращать умови для пацієнтів і медичного персоналу.

Модернізація лікарні спрямована на підвищення якості медичних послуг та створення більш безпечного і зручного середовища для лікування.