В Одесі продовжують оновлювати одну з найстаріших лікарень міста
Одеська міська клінічна лікарня №1, більш відома як Єврейська лікарня, продовжує модернізацію медичної інфраструктури. Після нещодавнього відкриття сучасного реабілітаційного відділення в медзакладі розпочалися ремонтні роботи у відділенні терапії.
Оновлення проводиться в межах Меморандуму про співпрацю з Міжнародною організацією з міграції у рамках проєкту «Підтримка зусиль з відновлення постраждалих від війни територій України».
Метою проєкту є покращення умов перебування пацієнтів, зокрема внутрішньо переміщених осіб, які отримують медичну допомогу в лікарні. Заплановано комплекс робіт з модернізації приміщень та інженерних систем.
Зокрема, передбачено:
ремонт фасаду будівлі в зоні головного входу;
оновлення підлог, стін і стель у палатах, кабінетах, коридорах та приміщеннях вхідної групи першого поверху;
заміну та ремонт систем опалення, водопостачання, водовідведення й електропостачання;
встановлення нових дверей;
облаштування аварійного освітлення;
нанесення захисної плівки на вікна;
створення інклюзивних санітарних зон.
Після завершення ремонтних робіт на площі близько 700 квадратних метрів буде створено сучасний та комфортний медичний простір. У відділенні облаштують нові маломісні палати та покращать умови для пацієнтів і медичного персоналу.
Модернізація лікарні спрямована на підвищення якості медичних послуг та створення більш безпечного і зручного середовища для лікування.
