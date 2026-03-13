Тіло знайшли у колодязі: на Одещині затримали підозрюваного у вбивстві

В Одеському районі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві знайомого. За даними слідства, після конфлікту він побив потерпілого до смерті, а тіло намагався приховати, скинувши його у колодязь.

До поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка у колодязі на території одного з домоволодінь у Яськівській громаді. На місце події виїхали співробітники Одеського районного управління поліції №2.

Попередньо встановлено, що кілька днів тому 41-річний чоловік разом зі своїм 33-річним знайомим перебували у будинку односельчанки, де вживали алкоголь. Під час застілля між ними виник конфлікт, у ході якого молодший чоловік жорстоко побив старшого. Від отриманих травм потерпілий помер.

Щоб приховати злочин і уникнути відповідальності, підозрюваний виніс тіло загиблого та скинув його у недіючий колодязь глибиною близько 20 метрів, розташований на території сусіднього домоволодіння.

Відомо, що підозрюваний є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину. Правоохоронці направили тіло загиблого на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Чоловіка затримали у процесуальному порядку. Слідчі повідомили йому про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває, встановлюються всі обставини події. Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.