На Одещині викрили військового, який здавав бойові дрони до ломбарду

Працівники Державного бюро розслідувань викрили та затримали начальника відділення забезпечення функціонування безпілотних авіаційних комплексів і засобів протидії БПЛА однієї з військових частин на Одещині. Його підозрюють у привласненні військового майна, призначеного для потреб оборони.

За даними слідства, посадовець незаконно заволодів технікою, яка зберігалася на складі для забезпечення підрозділів Південного регіону. Зокрема, йдеться про розвідувальні безпілотники та обладнання для протидії ворожим дронам.

Слідчі встановили, що частину викраденого обладнання військовослужбовець здав до ломбарду, а іншу продав за заниженою ціною.

Унаслідок таких дій державі було завдано збитків на суму понад 5,4 мільйона гривень.

6 березня співробітники ДБР затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру у викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Йдеться про правопорушення, передбачене частиною 4 статті 410 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 5,4 мільйона гривень.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.