На каналі Дунай–Сасик затримали браконьєра з сотнями рибин

У каналі Дунай–Сасик на території Ізмаїльського району правоохоронці викрили чоловіка, який незаконно виловлював рибу під час заборони. За попередніми підрахунками, збитки державі перевищують пів мільйона гривень.

Інцидент стався 12 березня поблизу села Ліски Кілійської громади. Під час спільного патрулювання водойм співробітники водної поліції разом із прикордонниками та рибоохоронним патрулем виявили 24-річного чоловіка, який без дозвільних документів здійснював вилов риби за допомогою ліскових сіток.

У порушника вилучили гумовий човен, чотири ліскові сітки загальною довжиною близько 160 метрів та понад 350 рибин, серед яких білизна, лящ і плітка. Усе вилучене передано на зберігання спеціалізованому підприємству.

За попередніми підрахунками екологів, завдані рибному господарству збитки становлять понад 500 тисяч гривень.

За фактом незаконного зайняття рибним промислом відкрито кримінальне провадження. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі до трьох років.

Правоохоронці також нагадують, що з листопада 2025 року на водоймах України діє осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах, яка триватиме до початку нерестового періоду 2026 року.