Юні плавці з Одеси представлять Україну на Multinations-2026

У Броварах Київської області відбувся зимовий чемпіонат України з плавання серед юнаків та юніорів. У змаганнях взяли участь 363 спортсмени з 20 областей країни та міста Києва.

Одеські плавці продемонстрували високий рівень підготовки та здобули вісім нагород у змаганнях серед юнаків: три золоті, чотири срібні та одну бронзову медаль. Усі призери представляють Спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву «Динамо» з плавання.

Найуспішніше виступив Іван Рядуєв, який поповнив скарбничку команди одразу п’ятьма медалями. Спортсмен став чемпіоном України на дистанціях 100 та 200 метрів вільним стилем. Крім того, він здобув три срібні нагороди — на дистанціях 400 метрів вільним стилем, 50 метрів вільним стилем та 50 метрів батерфляєм. Підготували спортсмена тренери Наталія Гошуренко та Максим Водолазський.

Ще одну золоту медаль для одеської команди виборола Анастасія Марина, яка стала чемпіонкою України на дистанції 50 метрів вільним стилем. Її тренують Денис Гранюк та Наталія Гошуренко.

Бронзову нагороду на дистанції 100 метрів батерфляєм здобув Кирило Гордієнко. Підготовкою спортсмена займаються тренери Вадим Пликанець та Наталія Гошуренко.

За підсумками національної першості одеські плавці Іван Рядуєв, Анастасія Марина та Ніколь Авілова отримали право представляти Україну на престижних міжнародних змаганнях Multinations-2026. Турнір відбудеться 28–29 березня у місті Грац (Австрія).