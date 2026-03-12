В одеській багатоповерхівці чоловік впав у шахту ліфта

В Одесі сталася надзвичайна подія у житловому будинку — чоловік опинився у шахті ліфта. Для його порятунку довелося залучати співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався на вулиці Сергія Ядова. До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в одній із багатоповерхівок людина впала до шахти ліфта і потребує негайної допомоги.

На місце події оперативно прибули рятувальники. Після проведення розвідки вони встановили, що у шахті ліфта перебуває чоловік 1977 року народження. За допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання співробітники ДСНС обережно підняли постраждалого на поверхню.

Після успішної рятувальної операції чоловіка передали медикам для надання необхідної допомоги та подальшого обстеження.

Обставини події наразі з’ясовуються.

Рятувальники вкотре закликають громадян бути уважними та дотримуватися правил безпеки під час користування ліфтами, а у разі виникнення небезпечних ситуацій негайно повідомляти відповідні служби.