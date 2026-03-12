В Одесі бариста перетворив кав’ярню на місце для «особливих» продажів
В Одесі правоохоронці викрили працівника кав’ярні, який продавав наркотики просто на своєму робочому місці. 29-річному чоловіку вже повідомили про підозру — йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
За даними поліції, зловмисника викрили співробітники управління карного розшуку та одного з відділень поліції Одеського райуправління. Правоохоронці задокументували, як бариста продав клієнту два пакетики канабісу за дві тисячі гривень.
Згодом поліцейські зафіксували ще один факт збуту — чоловік продав чотири пакетики наркотичної речовини за три тисячі гривень.
Після другої оборудки фігуранта затримали. Під час обшуків на його робочому місці та вдома правоохоронці вилучили пакетики з рослинною речовиною, пігулки, гроші та мобільний телефон.
Чоловіку повідомили про підозру за незаконне зберігання та збут наркотичних засобів. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави понад 266 тисяч гривень.
Слідство триває.
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews