Найбільший фонтан Одеси став мішенню для вандалів

Фахівці комунального підприємства «Сервісний центр» провели роботи з відновлення зовнішнього вигляду фонтану на Кримському бульварі — найбільшого фонтану Одеси.

Під час планового огляду об’єктів, що перебувають на балансі підприємства, комунальники зафіксували черговий випадок вандалізму. Невідомі особи розмалювали графіті майже весь периметр чаші фонтану, залишивши на конструкції численні написи та малюнки.

Працівники «Сервісного центру» оперативно відреагували на інцидент. Вони очистили поверхню чаші від фарби та вандальних написів, а також упорядкували прилеглу територію, повернувши об’єкту належний вигляд.

У комунальному підприємстві зазначають, що подібні випадки, на жаль, не поодинокі. Лише з початку 2026 року на підпорядкованих об’єктах уже зафіксовано понад десять фактів вандалізму. Найчастіше зловмисники залишають графіті на міській інфраструктурі або пошкоджують електропроводку у мобільних укриттях.

Міська влада звертається до мешканців та гостей Одеси з проханням дбайливо ставитися до майна громади та не допускати його пошкодження. У разі якщо ви стали свідком актів вандалізму, необхідно повідомити про це правоохоронні органи за номером 102.

У міськраді наголошують, що умисне пошкодження або знищення комунального майна може мати серйозні правові наслідки. Зокрема, відповідно до Кримінального кодексу України, за такі дії передбачено штрафи, громадські або виправні роботи, а також обмеження чи позбавлення волі.

Крім того, грубе порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю або проявами неповаги до суспільства, може кваліфікуватися як хуліганство. За це правопорушення закон передбачає штраф, арешт або обмеження чи позбавлення волі.