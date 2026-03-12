Медик з Одеси обіцяв фіктивну інвалідність за 16 тисяч доларів

Правоохоронці викрили 33-річного медика однієї з приватних клінік Одеси, який, за даними слідства, пропонував пацієнту оформити другу групу інвалідності через вигадане неврологічне захворювання. За свої «послуги» лікар вимагав 16 тисяч доларів США, посилаючись на нібито наявні зв’язки в експертних комісіях.

Як повідомили у пресслужбі поліції Одеської області, зловмисника затримали одразу після отримання першої частини неправомірної вигоди — 5 тисяч доларів.

Після затримання слідчі повідомили медику про підозру у зловживанні впливом. Його дії кваліфіковано за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас передбачена можливість внесення застави у розмірі 998 400 гривень.

У разі доведення вини лікарю загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.