Закупівля дров для ЗСУ за завищеними цінами: в Одесі викрили корупційну схему

Одеські правоохоронці викрили корупційну схему під час закупівлі дров для потреб Збройних сил України. За даними слідства, посадовці Південного квартирно-експлуатаційного управління організували закупівлі палива за значно завищеними цінами.

Як повідомили у Національній поліції Одеської області, службовці діяли у змові з підприємцями. Разом вони укладали договори на постачання дров для військових підрозділів, при цьому вартість продукції у контрактах значно перевищувала ринкову. Це давало змогу учасникам схеми отримувати незаконний прибуток.

Слідчі встановили, що під час закупівель застосовували механізм штучного підвищення вартості товару, що могло призвести до значних збитків для державного бюджету.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці зібрали докази можливих зловживань та задокументували обставини функціонування схеми.

Наразі триває досудове розслідування. Слідчі встановлюють усіх осіб, які могли бути причетними до організації схеми, а також перевіряють укладені контракти, обсяги закупівель і фактичну вартість поставленої продукції.