В Одеському районі викрили посадовців комунального підприємства на хабарях

В Одеській області правоохоронці викрили корупційну схему за участі керівництва одного з комунальних підприємств. Директор установи та його заступник вимагали гроші від приватного підприємця за можливість безперешкодно працювати у сфері асенізаційних послуг. Наразі обом посадовцям повідомлено про підозру.

Як встановило слідство, підприємець надавав послуги з очищення каналізацій та мав укладений договір із комунальним підприємством однієї із сільських рад Одеського району на приймання стічних вод з асенізаторських автомобілів. Однак згодом керівництво підприємства почало вимагати від нього щомісячні «відкати».

За даними правоохоронців, розмір незаконної винагороди залежав від доходу підприємця. Фактично посадовці поставили умову: платити щомісяця певну суму за можливість продовжувати роботу без перешкод.

Підприємець звернувся до правоохоронних органів і повідомив про вимагання хабарів. Після цього слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області разом із співробітниками Управління СБУ в Одеській області задокументували протиправну діяльність посадовців.

У ході слідчих дій правоохоронці зафіксували факти вимагання та отримання неправомірної вигоди протягом двох місяців. Загальна сума хабарів склала 145 тисяч гривень.

Після передачі чергової частини коштів правоохоронці припинили незаконну діяльність службовців. Гроші були вилучені як речові докази.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили директору комунального підприємства та його заступнику про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням. Йдеться про правопорушення, передбачене частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років, а також з конфіскацією майна.

Суд уже обрав підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 266 240 гривень.

Наразі триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська обласна прокуратура.