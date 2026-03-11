В Одесі відкрили новий «Простір реабілітації» для ветеранів, людей з інвалідністю та ВПО

11 березня 2026 року в Одесі на базі відділення денного перебування Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Пересипського району» запрацював новий соціальний проєкт — «Простір реабілітації». Ініціативу реалізовано спільно з Товариством Червоного Хреста України.

У відкритті взяли участь представники Пересипської районної адміністрації, Департаменту праці та соціальної політики, Департаменту у справах ветеранів Одеської міської ради, а також голова громадської організації «Український Червоний Хрест міста Одеси» Ірина Лупашко та отримувачі послуг територіального центру.

За словами директорки Департаменту праці та соціальної політики Олени Китайської, створення такого простору є важливим кроком на шляху до формування безбар’єрного середовища у місті.

«Відкриття цього Простору — це ще один крок до створення реальної безбар'єрності в Одесі. Спільними зусиллями з партнерами ми забезпечуємо доступ до якісної реабілітації безпосередньо у громаді», — зазначила посадовиця.

Проєкт реалізовано в межах розширення мережі муніципальних соціальних послуг, які надає Одеська міська рада.

Новостворений простір орієнтований на підтримку найбільш вразливих категорій населення. Зокрема, його послугами можуть скористатися люди з інвалідністю, особи похилого віку, ветерани війни та внутрішньо переміщені особи.

У центрі передбачено кілька ключових напрямів роботи. Один із них — фізична реабілітація, що включає відновлення здоров’я у спеціально облаштованому інклюзивному середовищі з використанням сучасного обладнання.

Також у просторі надаватиметься психосоціальна підтримка. Для відвідувачів організовуватимуть індивідуальні та групові заняття, спрямовані на емоційне розвантаження, психологічну стабілізацію та адаптацію.

Ще одним важливим напрямом стане соціальна адаптація. Фахівці допомагатимуть відвідувачам покращити якість життя, відновити активність та легше інтегруватися у суспільство.

«Простір реабілітації» працює за адресою: місто Одеса, проспект Князя Володимира Великого, 120-А.

Отримати додаткову інформацію можна за телефоном: (048) 763-03-18