В Одесі правоохоронця викрили на схемі з привласнення квартир померлих людей

Працівники Державного бюро розслідувань викрили правоохоронця з Одеси, який організував незаконну схему привласнення квартир одиноких померлих містян. Зловмисника затримали та повідомили йому про підозру. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

За даними слідства, чоловік систематично збирав інформацію про нерухомість, власники якої померли і не мали спадкоємців. Відповідно до законодавства, такі квартири повинні переходити у власність держави або територіальної громади.

Однак правоохоронець вирішив використати ситуацію у власних інтересах. Для реалізації схеми він залучив знайомого, який вже фігурує у кримінальному провадженні щодо шахрайства з нерухомістю.

Разом вони підшукували квартири померлих одеситів і за допомогою підроблених або сумнівних документів переоформлювали їх на підставних осіб. Після цього нерухомість виставляли на продаж.

Слідством встановлено, що учасники схеми вже встигли переоформити та продати одну квартиру. Сума угоди перевищила один мільйон гривень.

Крім того, фігуранти планували реалізувати ще дві квартири, однак їхню діяльність вчасно викрили правоохоронці.

Наразі підозрюваного затримано. Йому оголошено підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від виконання службових обов’язків.

Досудове розслідування триває.