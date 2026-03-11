На Одещині оголосили жовтий рівень небезпеки через густий туман
Синоптики попереджають жителів Одеси та області про небезпечні метеорологічні явища. До кінця доби 11 березня, а також уночі та вранці 12 березня в регіоні збережеться густий туман. Видимість на дорогах становитиме лише 200–500 метрів.
У зв’язку з ускладненням погодних умов оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Міська влада закликає водіїв і пішоходів бути максимально уважними та обережними, адже погана видимість може значно підвищити ризик дорожньо-транспортних пригод.
Правоохоронці наголошують: дотримання правил безпеки на дорозі допоможе уникнути аварій та травмування людей.
Рекомендації для водіїв
Патрульна поліція радить кермувальникам під час туману:
уникати ризикованих маневрів та не перевищувати швидкість;
знижувати швидкість біля пішохідних переходів і поблизу дитячих закладів;
дотримуватися безпечної дистанції між транспортними засобами;
за можливості вмикати протитуманні фари разом із ближнім світлом;
під час вимушеної зупинки обов’язково вмикати аварійну сигналізацію;
користуватися ременями безпеки та дитячими автокріслами.
Поради для пішоходів
Пішоходам також рекомендують бути особливо обережними:
переходити дорогу лише у встановлених місцях і на дозволений сигнал світлофора;
не відволікатися на телефони чи інші гаджети під час переходу;
у темну пору доби або за умов поганої видимості використовувати світловідбивні елементи;
намагатися бути максимально помітними для водіїв.
Фахівці закликають усіх учасників дорожнього руху відповідально ставитися до власної безпеки та враховувати погодні умови під час пересування містом і трасами області.
