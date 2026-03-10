В Одеській області чоловік обікрав сусіда, поки той був у відрядженні за кордоном

Кілійський районний суд визнав винним місцевого жителя у крадіжці майна сусіда, вчиненій під час дії воєнного стану. Чоловік отримав п’ять років позбавлення волі.

Як встановив суд, у лютому 2025 року власник домоволодіння передав знайомому ключі від будинку та господарських приміщень, попросивши приглядати за господарством під час його робочої поїздки за кордон. Скориставшись відсутністю господаря, обвинувачений проник до господарського приміщення та викрав низку речей.

Зокрема, чоловік забрав кавоварку, велосипед, пневматичну гвинтівку, мийку високого тиску, електронасос, лещата та чотири газові балони. Загальна сума завданих збитків склала близько 47 тисяч гривень. Викраденим майном він розпорядився на власний розсуд.

У суді обвинувачений свою вину повністю не визнав. Він стверджував, що частину речей перевіз до себе нібито з дозволу сусіда, який дозволив продати деяке майно після закриття станції техобслуговування.

Однак потерпілий заявив, що такого дозволу не давав і передав ключі лише для нагляду за будинком.

Призначаючи покарання, суд врахував, що чоловік раніше не судимий, одружений і має неповнолітню дитину. Водночас суд дійшов висновку, що його виправлення неможливе без ізоляції від суспільства.

Чоловіка засудили до п’яти років позбавлення волі. Також з нього стягнуть 520 гривень витрат на проведення експертизи.

Викрадені речі суд постановив залишити потерпілому як законному власнику.