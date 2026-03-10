В Одесі відбувся концерт до дня народження Тараса Шевченка

9 березня в Одеській школі мистецтв №1 ім. Е. Г. Гілельса відбувся концерт до дня народження Тараса Шевченка під назвою «Лунає пісня Кобзаря».

Як зазначив виконувач обов’язків заступника Одеського міського голови Костянтин Талалаєв, ім’я Великого Кобзаря знайоме кожному українцю з дитинства, а його творчість і сьогодні залишається актуальною та об’єднує націю.

«Ім'я Великого Кобзаря нам усім знайоме з дитинства, його вірші та твори об'єднують українську націю. Його слово і сьогодні звучить сильно та актуально, надихає, підтримує і об’єднує українців. Святкування дня народження Тараса Шевченка продовжує серію заходів, спрямованих на українську самоідентифікацію нашого народу», — зазначив він.

У концерті взяли участь камерний оркестр Black Sea Orchestra Одеського муніципального музичного театру ім. народного артиста України О. Саліка під керівництвом диригентів Олесі Пістової та Дмитра Красновського. Також виступив хор молодших класів «Eteria» Одеської школи мистецтв №1 ім. Е. Г. Гілельса. Колективом керує Олена Литвиненко, концертмейстеркою є Ольга Мельникова.

На сцені також виступили вокалісти Одеського муніципального музичного театру — Ганна Ком’якова, Андрій Малініч, Юлія Борза, Євген Сільницький та Алія Дігуляр. Поезію Тараса Шевченка читав поет Олег Таранішин.

Свої музичні номери представили Дмитро Рижук (саксофон), викладач школи мистецтв №1 ім. Е. Г. Гілельса, та Марія Черноморець — бандуристка, лауреатка міжнародних конкурсів і викладачка цього ж закладу.

У концертній програмі поєдналися музика і поезія, адже саме гармонія звуку і слова створює особливу атмосферу, здатну торкнутися сердець слухачів.

Крім того, у фойє школи відбулася виставка малюнків, присвячена Тарасу Шевченку. Свої роботи представили учні Одеської школи мистецтв №1 ім. Е. Г. Гілельса, Одеської школи мистецтв №16 та Одеської художньої школи ім. К. Костанді.

Захід пройшов у межах міського проєкту OdesaID, спрямованого на популяризацію української національної та громадянської ідентичності в Одесі, за ініціативи Одеської міської військової адміністрації.

Організаторами події виступили Одеський муніципальний музичний театр ім. народного артиста України О. Саліка та Одеська школа мистецтв №1 ім. Е. Г. Гілельса.