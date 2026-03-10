У Ізмаїльському районі чоловік застрелив собаку, бо вона забігала до нього у двір

У Ізмаїльському районі Одеської області правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. Йдеться про загибель домашнього собаки, у якого, за попередніми даними, вистрілив сусід власниці.

Як повідомили у поліції, інцидент стався 10 березня. До правоохоронців звернулася 72-річна місцева жителька. Жінка розповіла, що знайшла на вулиці біля свого будинку пораненого собаку. Попри спроби допомогти, тварина невдовзі померла.

На місце події виїхали співробітники відділення поліції №1 Ізмаїльського районного відділу поліції. Під час перевірки обставин події правоохоронці встановили, що у тварину вистрілив 64-річний чоловік — сусід заявниці. За даними поліції, постріл було здійснено з пневматичної рушниці.

Чоловік не заперечував своєї причетності до події. Він пояснив правоохоронцям, що пішов на такий крок через те, що собака нібито часто забігав на його подвір’я та дратував його.

За фактом події слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці вилучили тіло тварини та пневматичну зброю, з якої, ймовірно, було здійснено постріл. Надалі буде проведено низку судових експертиз, які допоможуть встановити всі деталі та обставини інциденту.

Наразі слідство триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Ізмаїльська окружна прокуратура.