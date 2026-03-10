Під Одесою на промринку «7-й кілометр» спалахнула пожежа

10 березня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селищі Авангард на території промтоварного ринку «7-й кілометр».

На місце події оперативно прибули перші підрозділи рятувальників. Після проведення розвідки було встановлено, що вогонь охопив три торгівельні павільйони. Через щільну забудову та загрозу швидкого поширення полум’я пожежно-рятувальні підрозділи працювали за підвищеним номером виклику.

Вогнеборці оперативно розгорнули сили та засоби для гасіння пожежі й змогли локалізувати її, не допустивши поширення на інші торговельні об’єкти. Загалом вогонь охопив площу близько 80 квадратних метрів.

Пожежу вдалося повністю ліквідувати. Завдяки швидким діям рятувальників було врятовано від знищення розташовані поруч торгівельні павільйони.

На щастя, внаслідок події ніхто не загинув і не постраждав.

До ліквідації пожежі залучалися 7 одиниць техніки та 24 рятувальники ДСНС. Також у гасінні брали участь фахівці Центру безпеки громадян «Авангард» і добровільна пожежна дружина «7-й кілометр».

Наразі встановлюються причини виникнення пожежі.