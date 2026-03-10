Пам’ятник Шевченку в Одесі відремонтували та впорядкували територію

В Одесі комунальні служби продовжують роботи з догляду за об’єктами монументального мистецтва, що розташовані на території міста. Такі пам’ятники не належать до переліку об’єктів культурної спадщини, однак потребують регулярного технічного обслуговування та належного утримання.

Ці роботи систематично виконує комунальне підприємство «Сервісний центр». Фахівці підприємства проводять прибирання, ремонт та відновлення елементів пам’ятників, а також стежать за станом територій навколо них, щоб вони залишалися охайними та доглянутими.

Цього тижня працівники підприємства провели комплекс робіт із відновлення пам’ятника Тарасу Шевченку. Під час обстеження монументу спеціалісти виявили пошкодження, які виникли з часом під впливом погодних умов та природного зношення матеріалів.

У межах виконаних робіт комунальники відремонтували наявні сколи та тріщини на поверхні пам’ятника, що дозволило відновити його цілісність. Окрім цього, було укріплено плиткове покриття основи монументу, аби забезпечити його надійність та запобігти подальшим пошкодженням.

Також фахівці оновили пофарбовані елементи пам’ятника — зокрема постамент і сам монумент. Після завершення ремонтних робіт працівники впорядкували територію навколо пам’ятника: провели прибирання, очистили поверхні від забруднень та привели прилеглу ділянку до належного санітарного стану.

У комунальному підприємстві зазначають, що такі роботи виконуються регулярно, адже належний стан пам’ятників є важливою складовою благоустрою міського простору.

Загалом на балансі КП «Сервісний центр» перебуває 47 об’єктів монументального мистецтва, які не мають статусу культурної спадщини. Працівники підприємства здійснюють їхнє постійне обслуговування, щоб зберігати естетичний вигляд міста та підтримувати пам’ятні місця в належному стані.