В Одеській області п’яний водій насмерть збив жінку

Трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася 8 березня вдень у селі Орлівське Окнянської селищної громади.

Як повідомив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Одеської області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 61-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, здійснив наїзд на 60-річну односельчанку, яка йшла узбіччям дороги.

Від отриманих травм жінка загинула на місці. Водій у ДТП не постраждав. Правоохоронці перевірили його на стан сп’яніння — чоловік перебував у нетверезому стані.

За фактом аварії слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Водія затримали у процесуальному порядку. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження буде проведено низку судових експертиз. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.