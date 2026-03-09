Стрілянина і побиття на Одещині: потерпілий помер у лікарні

На Одещині правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам, які влаштували стрілянину та напали на односельця. Інцидент стався кілька днів тому вночі на вулиці в одному із сіл Біляївської громади.

За попередніми даними слідства, 33-річний та 34-річний місцеві жителі приїхали до будинку знайомого, щоб з’ясувати з ним стосунки через давній конфлікт. Однак біля двору вони зустріли його 55-річного батька і напали на нього.

Молодший із чоловіків кілька разів вдарив потерпілого по голові руків’ям сокири, яке було в автомобілі. Від ударів чоловік знепритомнів. Тим часом інший фігурант зробив кілька пострілів із пістолета. Після цього нападники поїхали з місця події.

Постраждалого непритомним знайшов син, який почув постріли та викликав медиків і поліцію. Чоловіка доставили до лікарні з важкими травмами черепа.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, оперативно встановили місцеперебування підозрюваних та затримали їх. Під час слідчих дій вилучили стріляні гільзи та зброю, попередньо сигнально-шумову, яку направили на експертизу.

Спочатку чоловікам інкримінували умисне тяжке тілесне ушкодження та хуліганство. Суд обрав їм запобіжні заходи — тримання під вартою та цілодобовий домашній арешт.

Згодом потерпілий помер у лікарні, тому слідчі перекваліфікували справу на тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть. За це підозрюваним може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, призначено низку експертиз. Процесуальне керівництво здійснює Біляївська окружна прокуратура.