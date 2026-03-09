Спортсменки з Одеси здобули медалі на чемпіонаті України з тхеквондо

З 5 по 8 березня 2026 року у Львові відбулися національні змагання з тхеквондо, які зібрали близько 1300 спортсменів з різних регіонів України.

Упродовж кількох днів атлети змагалися у межах чемпіонатів України з пумсе серед юніорів, молодих юнаків, юнаків та дорослих, а також у командному заліку та на Всеукраїнському турнірі Lviv Open Cup.

Одеську область представляли спортсмени Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №17 Одеси.

На чемпіонаті України серед юнаків Єлизавета Гросу здобула срібну медаль у ваговій категорії до 36 кг. Бронзовою призеркою у категорії до 57 кг стала Аміна Аджалова.

Також успішно виступили одеські спортсменки на чемпіонаті України серед дорослих. Златослава Волосенкостала чемпіонкою у ваговій категорії до 49 кг, а Анастасія Волосенко виборола срібну медаль у категорії до 53 кг.

Підготували спортсменок тренери-викладачі Віктор Семенюк та Юлія Подолян.