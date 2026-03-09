Росія запустила майже 200 безпілотників: під ударом була Одещина

У ніч на 9 березня російські війська здійснили масовану атаку по Україні із застосуванням балістичних ракет та ударних безпілотників. Під ударом опинилася й Одеська область.

За даними військових, з 18:30 8 березня противник випустив дві балістичні ракети «Іскандер-М» з тимчасово окупованого Криму, а також 197 ударних безпілотників типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів. Запуски здійснювалися з напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у росії, а також Гвардійського в окупованому Криму. Близько 120 із них були «шахедами».

В Одеській області з другої половини дня до півночі шість разів оголошували повітряну тривогу. Причиною стали майже безперервні атаки безпілотників з боку моря на Білгород-Дністровський район.

Крім того, у проміжок з 19:36 до 20:34 російські війська атакували регіон балістичними ракетами.

Станом на 8:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 161 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході України.

Водночас зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще на одній локації.

За даними військових, атака триває — у повітряному просторі ще перебувають ворожі безпілотники.