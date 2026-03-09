На півдні Одещини зростає кількість небезпечного для екосистеми краба

Упродовж минулого місяця на території національного природного парку «Тузлівські лимани» на півдні Одещини знайшли більше двадцяти блакитних крабів.

За словами еколога Івана Русєва, крабів після штормів на узбережжі Чорного моря знаходять як місцеві мешканці, так і співробітники нацпарку. Водночас їх може бути значно більше.

«Їх викидає набагато більше, оскільки ними і вдень, і вночі харчуються хижі тварини, а дослідники не завжди встигають їх побачити і зареєструвати», — зазначив еколог.

Першого блакитного краба на території парку виявили ще в першій половині лютого.

Фахівці пояснюють, що блакитний краб є видом-вселенцем. Його природною батьківщиною є Атлантичне узбережжя Америки — від Канади до Аргентини. Ймовірно, до Чорного моря цей вид потрапив разом із баластними водами кораблів або мігрував через Середземне та Мармурове моря, де він уже поширений.

Блакитний краб віддає перевагу лиманам та прибережним ділянкам моря з невеликою глибиною і невисокою солоністю. Попри яскравий вигляд — характерні клешні мають насичений блакитний колір — і те, що у багатьох країнах він вважається делікатесом, для екосистеми Чорного моря цей вид становить загрозу.

Екологи пояснюють, що він значно більший і агресивніший за місцевих крабів, зокрема трав’яного, кам’яного та плавунця, тому може витісняти їх із природного середовища. Крім того, блакитний краб всеїдний — він живиться молюсками, дрібною рибою та водоростями, що може порушувати баланс місцевої флори і фауни.

Ще однією особливістю виду є сплющена остання пара ніжок, яка нагадує весла і дозволяє крабу швидко плавати. Також цей вид відзначається високою витривалістю — він може виживати у воді з низьким вмістом кисню та при значних коливаннях солоності.

Іван Русєв додав, що національний природний парк «Тузлівські лимани» залишається єдиним морським нацпарком України на Азово-Чорноморському узбережжі, який не перебуває під окупацією. Завдяки цьому фахівці мають змогу проводити постійний моніторинг узбережжя Чорного моря та фіксувати екологічні зміни.