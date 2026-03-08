У центрі Ізмаїла за вечір сталися дві аварії з постраждалими

Увечері 7 березня в центрі Ізмаїла сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких травмувалися кілька людей.

Близько 23:22 на проспекті Миру, неподалік магазину «Гулівер», водій автомобіля Hyundai Sonata 1959 року народження, рухаючись містом, не помітив пішоходів, які переходили дорогу по пішохідному переходу, та здійснив наїзд на двох людей.

Унаслідок аварії постраждали пішоходи 1969 та 1970 років народження.

У жінки попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, мозкову кому та тупу травму живота. Її стан лікарі оцінюють як важкий. Чоловік отримав забійну рану голови та перелом лівої гомілки.

Постраждалих госпіталізували до міської лікарні.

Ще одна ДТП сталася близько 23:16 на перехресті проспекту Незалежності та вулиці Паркової. Водій Volkswagen Passat 2004 року народження, житель Ізмаїльського району, не дотримався безпечної швидкості та дистанції та зіткнувся з автомобілем Volkswagen під керуванням водія 1972 року народження, який у цей момент виконував поворот ліворуч.

Після зіткнення один із автомобілів відкинуло в дерево. У салоні перебували три пасажирки 1982, 1975 та 1986 років народження. Одна з них, жінка 1986 року народження, вилетіла з автомобіля через скло задніх дверей.

Її госпіталізували з попереднім діагнозом: забій шийного та поперекового відділів хребта та політравма. Стан постраждалої оцінюють як середньої тяжкості.