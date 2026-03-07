Росія масовано атакувала Одесу та область: спалахнули масштабні пожежі в портах

У ніч на 7 березня російська армія завдала масованого удару безпілотниками по Одесі та Одеській області. Внаслідок атаки на об’єктах портової інфраструктури виникли масштабні пожежі.

За словами начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, ворог масовано атакував обласний центр, унаслідок чого зафіксовано влучання по об’єкту інфраструктури. Інформація про постраждалих або пошкодження житлових будинків у місті наразі не надходила.

У Головному управлінні ДСНС повідомили, що російські війська спрямували ударні безпілотники на Одесу та область. Унаслідок влучань на території портової інфраструктури спалахнули великі пожежі.

До ліквідації наслідків атаки залучили понад 80 рятувальників і 20 одиниць техніки. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

У державному підприємстві «Адміністрація морських портів України» уточнили, що внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру портів Одещини. Зокрема, зафіксовано займання та пошкодження ємностей для зберігання вантажів, у тому числі рослинної олії, а також адміністративних і технічних будівель.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що через атаку сталася пожежа резервуарів із рослинною олією та пошкоджено зерновий склад. На території іншого порту також зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Наразі відповідні служби продовжують ліквідацію наслідків ворожого удару.