В Одеському районі затримали п’яного водія з гранатою

В одному з населених пунктів Великодолинської громади поліцейські затримали 48-річного чоловіка, який керував автомобілем у стані сп’яніння та мав при собі предмет, схожий на гранату.

Кілька днів тому до поліції надійшло повідомлення від очевидця про автомобіль, що стояв на залізничному переїзді. На місце події прибули співробітники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2.

Правоохоронці виявили за кермом автівки місцевого жителя з ознаками алкогольного сп’яніння. Крім того, при ньому був предмет, схожий на гранату.

Побачивши поліцейських, водій проігнорував вимогу вийти з автомобіля та поїхав. Правоохоронці наздогнали і затримали чоловіка, а боєприпас вилучили та направили на експертизу. До проведення заходів також залучили вибухотехніків обласної поліції.

За зупинку транспортного засобу на залізничному переїзді поліцейські винесли постанову за ч.1 ст.122 КУпАП та оштрафували водія на 340 гривень. Також на нього склали протокол за ч.1 ст.130 КУпАП за відмову пройти огляд на стан сп’яніння. За це порушення передбачено штраф 17 тисяч гривень із позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

Крім того, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України щодо незаконного придбання, носіння та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Чоловіку вже повідомили про підозру.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Слідство триває.